Специальный представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил об "определенном прогрессе" по итогам переговоров в Абу-Даби. В то же время он сказал, что якобы Европа является главным зачинщиком войны.

Об этом сообщают росСМИ.

Как РФ оценивает переговоры в Абу-Даби

Дмитриев заявил, что видит прогресс в трехсторонних переговорах по Украине. В то же время он пожаловался на то, что Европа и Великобритания якобы мешают достичь мирного урегулирования.

"Вы знаете, здесь определенным индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее позитивное движение вперед. Но помешать невозможно, я считаю. Им сложно, но они пытаются", — сказал представитель Путина.

Он также добавил, что в Абу-Даби прошла встреча РФ и США по экономическому сотрудничеству. По его словам, стороны "ведут активную работу по восстановлению экономических отношений".

"Совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия - США по экономическому направлению, в частности в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству мы встречались сегодня, и встречи идут позитивно", — отметил Кирилл Дмитриев.

Напомним, сегодня продолжается второй день трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Стороны уже договорились об обмене пленными.

В то же время Вэнс заявил, что Трамп допускает сотрудничество с РФ. Это возможно, если интересы с ней частично совпадают.