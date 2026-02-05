Переговоры в Абу-Даби 5 февраля — страны договорились об обмене пленными

Стив Уиткофф. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

В Абу-Даби 5 февраля продолжается второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Страны договорились об обмене пленными.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Х.

Реклама

Читайте также:

Договоренности на переговорах в Абу-Даби 5 февраля

Уиткофф рассказал, что 5 февраля делегации США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными. Стоит отметить, что это первый такой обмен за последние пять месяцев.

"Этого результата удалось достичь благодаря детально проработанным и продуктивным мирным переговорам. Хотя впереди еще много работы, такие шаги свидетельствуют о том, что постоянные дипломатические усилия дают ощутимые результаты и способствуют прекращению войны в Украине", — подчеркнул спецпредставитель Трампа.

По его словам, обсуждения будут продолжаться и уже в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс. Уиткофф поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за проведение этих переговоров, а также президента Дональда Трампа за его лидерство, "которое сделало это соглашение возможным".

Скриншот сообщения Стива Уиткоффа

Напомним, 2 февраля Рустем Умеров заявил, что "в ближайшее время будут определенные результаты по обмену пленными". Больше подробностей он не раскрыл.

Сегодня в Абу-Даби стартовал очередной раунд переговоров Украины, США и России. Команды работают в тех же форматах, что и во время прошлых встреч.