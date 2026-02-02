Обмен пленными — Рустем Умеров сделал заявление

Умеров сделал заявление об обмене пленными — детали
Секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров сделал заявление об обмене пленными. По его словам, "в ближайшее время будут определенные результаты".
Об этом Рустем Умеров сообщил в эфире телемарафона.
Заявление Умерова об обмене пленными
"В ближайшее время вы услышите определенные результаты", — сказал Умеров, отвечая на вопрос о процессе обмена пленными.
Секретарь СНБО подчеркнул, что эта работа продолжается с 2022 года.
Отметим, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия приостановила этот процесс, поскольку не считает его выгодным для себя и рассматривает обмен как уступку Украине.
Напомним, военный заявил, что РФ крайне редко обменивает "азовцев". По его словам, это происходит единичными случаями.
В то же время российские военные все чаще сдаются в плен. В Украине впервые обнародовали полную статистику по российским военным, попавшим в плен с начала полномасштабной войны.
