Обмен пленными — Рустем Умеров сделал заявление

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров сделал заявление об обмене пленными. По его словам, "в ближайшее время будут определенные результаты".

Об этом Рустем Умеров сообщил в эфире телемарафона.

Реклама

Читайте также:

Заявление Умерова об обмене пленными

"В ближайшее время вы услышите определенные результаты", — сказал Умеров, отвечая на вопрос о процессе обмена пленными.

Секретарь СНБО подчеркнул, что эта работа продолжается с 2022 года.

Отметим, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия приостановила этот процесс, поскольку не считает его выгодным для себя и рассматривает обмен как уступку Украине.

Напомним, военный заявил, что РФ крайне редко обменивает "азовцев". По его словам, это происходит единичными случаями.

В то же время российские военные все чаще сдаются в плен. В Украине впервые обнародовали полную статистику по российским военным, попавшим в плен с начала полномасштабной войны.