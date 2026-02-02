Відео
Головна Новини дня Умєров зробив заяву про обмін полоненими — деталі

Умєров зробив заяву про обмін полоненими — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 23:49
Обмін полоненими — Рустем Умєров зробив заяву
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Секретар Ради національної безпеки Рустем Умєров зробив заяву про обмін полоненими. За його словами, "найближчим часом будуть певні результати".

Про це Рустем Умєров повідомив в ефірі телемарафону. 

Читайте також:

Заява Умєрова про обмін полоненими

"Найближчим часом ви почуєте певні результати", — сказав Умєров, відповідаючи на питання про процес обміну полоненими. 

Секретар РНБО наголосив, що ця робота триває з 2022 року.

Зазначимо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Росія призупинила цей процес, оскільки не вважає його вигідним для себе й розглядає обмін як поступку Україні.

Нагадаємо, військовий заявив, що РФ вкрай рідко обмінює "азовців". За його словами, це відбувається одиничними випадками.

Водночас російські військові дедалі частіше здаються в полон. В Україні вперше оприлюднили повну статистику щодо російських військових, які потрапили в полон від початку повномасштабної війни.

переговори полонені війна в Україні Рустем Умєров обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
