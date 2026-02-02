Обмін полоненими — Рустем Умєров зробив заяву

Умєров зробив заяву про обмін полоненими — деталі
Секретар Ради національної безпеки Рустем Умєров зробив заяву про обмін полоненими. За його словами, "найближчим часом будуть певні результати".
Про це Рустем Умєров повідомив в ефірі телемарафону.
Заява Умєрова про обмін полоненими
"Найближчим часом ви почуєте певні результати", — сказав Умєров, відповідаючи на питання про процес обміну полоненими.
Секретар РНБО наголосив, що ця робота триває з 2022 року.
Зазначимо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Росія призупинила цей процес, оскільки не вважає його вигідним для себе й розглядає обмін як поступку Україні.
Нагадаємо, військовий заявив, що РФ вкрай рідко обмінює "азовців". За його словами, це відбувається одиничними випадками.
Водночас російські військові дедалі частіше здаються в полон. В Україні вперше оприлюднили повну статистику щодо російських військових, які потрапили в полон від початку повномасштабної війни.
Читайте Новини.LIVE!