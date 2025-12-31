Коордштаб оприлюднив повну статистику щодо полонених армії РФ

Російські полонені. Фото: Новини.LIVE

В Україні вперше оприлюднили повну статистику щодо російських військових, які потрапили в полон від початку повномасштабної війни. Нові дані свідчать про стрімке зростання кількості полонених, збільшення частки іноземців у лавах армії РФ та випадки повторного відправлення обміняних солдатів на фронт.

Про це повідомили в пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Проєкт "Хочу жити" уперше зібрав і систематизував комплексну статистику щодо російських військовополонених.

Згідно з оприлюдненими даними, кількість російських військових, які здаються в полон, стабільно зростає з року в рік. Лише за неповний 2025 рік українські сили взяли в полон більше російських бійців, ніж за 2022 та 2023 роки сукупно.

За середньою статистикою, щоденно в український полон здаються від 60 до 90 військовослужбовців російської армії, а пік фіксувався у серпні 2024 року — до 350 осіб на тиждень. Із літа 2023 року російські військові потрапляють у полон частіше, ніж українські — у російський.

Хто найчастіше з російських військових потрапляє у полон

Статистика також дозволяє сформувати узагальнений портрет російського полоненого. Переважна більшість — це солдати рядового складу. Значно менше сержантів і лише одиниці офіцерів. Більшість мають контрактний статус, зокрема ті, кого завербували у тюрмах або через приватні військові компанії. Частка мобілізованих становить майже п’яту частину, ще кілька відсотків — строковики. Вік полонених коливається від 18 до 65 років.

Статистика. Фото: "Хочу жити"

Найчастіше у полон брали російських військових саме на східному напрямку — у Покровському та Бахмутському районах Донецької області. Значна кількість також припадає на Курську область РФ та Пологівський район Запорізької області.

Окрему увагу у штабі звертають на зміну складу полонених. У 2025 році суттєво зросла кількість іноземців у лавах армії РФ. Щотижня в полон потрапляють у середньму два або три найманців з третіх країн. Загалом іноземці становлять майже 7% від усіх російських військовополонених в Україні. Вони представляють близько 40 держав.

Майже чверть опитаних заявили, що потрапили до війська через примус або обман. Близько 40% мають судимості, найчастіше за майнові злочини, наркотики, насильство та тяжкі кримінальні правопорушення.

Освітній рівень також низький: лише незначна частина має вищу освіту, тоді як майже третина не завершила навіть елементарне шкільне навчання. До війни понад третина полонених навіть не мали роботи. Майже половина має дітей, значна частина з них є багатодітними батьками.

Окремо наголошується на проблемах зі здоров’ям. Сотні російських військових потрапили в полон із серйозними хронічними захворюваннями, серед яких ВІЛ/СНІД, туберкульоз, діабет та психічні розлади.

Як часто Росія згодна забирати додому своїх військових з полону

За весь час обмінів до Росії було повернуто трохи більше ніж 6 тисяч військовополонених, при цьому понад половину — у 2025 році.

Водночас задокументовано щонайменше 237 випадків, коли обміняні російські солдати загинули або зникли безвісти, бо їх повернули назад на фронт. Примітно, що просто зараз четверо військових армії РФ опинилися в українському полоні вдруге.

"Росія в першу чергу забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні. Іноземних найманців РФ для обміну не запитує. Тисячі військовополонених армії рф, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні. Росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом "всіх на всіх", — зауважили в координаційному штабі.

Нагадаємо, тим часом російські війська чинять воєнні злочини. Нещодавно стало відомо, що росіяни розстріляли українських бійців в полоні.

Своєю чергою Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що питання обміну полоненими постійно обговорюється в рамках мирного плану.

Також українець з Херсона розповів, як росіяни ставилися до військових в полоні.