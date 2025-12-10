Лубінець назвав ключовий пункт, який є у всіх мирних планах

Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, який пункт завжди є у всіх мирних планах щодо закінчення війни Росії проти України. За його словами, йдеться про обмін полоненими формулою "всіх на всіх".

Про це Дмитро Лубінець повідомив у середу, 10 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Обміни полоненими

Лубінець нагадав, що перший мирний план почав розроблятися на підставі Стамбульських домовленостей. Загалом цього року відбулося три раунди перемовин України та Росії на території Туреччини.

"Перед відрядженням до Женеви і до Сполучених Штатів у мене була довготривала, більше ніж двогодинна розмова з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який на сьогодні є головою української делегації. Ми окремо пропрацювали питання гуманітарного треку", — зазначив омбудсмен.

За його словами, завжди під час кожної зустрічі українська делегація постійно порушує питання насамперед гуманітарного характеру. Зокрема, це проведення обмінних процесів, у тому числі з використанням формули "всіх на всіх". Крім того, йдеться про повернення усіх українських дітей.

"Ми готові проходити верифікацію даних, ми готові проводити додаткову комунікацію, але повірте, те що стосується української позиції і української сторони, це пріоритет номер один для всіх, абсолютно для всіх. Формула "всіх на всіх" в українському трактуванні означає повернення всіх громадян України, які підпадають під категорії військовополонених і цивільних заручників", — наголосив Лубінець.

За його словами, Україна вимагає, щоб був застосований саме цей принцип по відношенню до всіх дорослих громадян, які залишаються на території Росії або на ТОТ в різних статусах.

Нагадаємо, росіяни намагаються використати родини військовополонених та безвісти зниклих, аби розхитати ситуацію в Україні.

Раніше журналісти Новини.LIVE поговорили із захисником, який пережив російський полон.