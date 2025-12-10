Росія намагається використовувати родини полонених для дестабілізації України

Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що російські спецслужби активізували спроби розхитати ситуацію в Україні. Противник намагається використовувати родини військовополонених.

Про це Дмитро Лубінець сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 10 грудня.

Росія хоче розхитати ситуацію в Україні

Лубінець зауважив, що російські спецслужби не відмовилися від ідеї постійного розхитування ситуації в Україні з використанням родин військовополонених осіб та зниклих безвісти. За його словами, постійно фіксуються такі спроби.

Крім того, останнім часом на території багатьох регіонів України є аномальна активізація з боку невідомих громадських організацій, які через телефонні дзвінки намагаються організувати великі мітинги з критикою українських органів влади. Ворог намагається переконати людей, що Україна нібито блокує повернення своїх військовополонених та відмовляється від них.

"Ці численні дзвінки надходять або з тимчасово окупованої території України, або з території Російської Федерації", — каже Лубінець.

Омбудсмен звернувся до родин військовополонених осіб та зниклих безвісти, аби вони зверталися до офіційних державних органів влади.

"Ми готові надавати будь-яку інформацію в щоденному режимі. Ми позитивно відносимося до організацій зустрічей. Ми допомагаємо проводити зустрічі і на рівні мене особисто, як омбудсмена України, моїх регіональних представників, а також на рівні інших представників інших державних органів влади", — заявив він.

Крім того, Лубінець зауважив, що підтримує проведення мітингів, але для того, аби вкотре показати світу, що Росія порушує Женевські конвенції, права українських військовополонених, осіб безвісти зниклих.

"Тому, будь ласка, не станьте інструментом для використання російських спецслужб", — додав він.

