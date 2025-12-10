Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лубінець пояснив, як РФ намагається розхитати ситуацію в Україні

Лубінець пояснив, як РФ намагається розхитати ситуацію в Україні

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 15:37
Росія намагається використовувати родини полонених для дестабілізації України
Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що російські спецслужби активізували спроби розхитати ситуацію в Україні. Противник намагається використовувати родини військовополонених.

Про це Дмитро Лубінець сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 10 грудня.

Реклама
Читайте також:

Росія хоче розхитати ситуацію в Україні

Лубінець зауважив, що російські спецслужби не відмовилися від ідеї постійного розхитування ситуації в Україні з використанням родин військовополонених осіб та зниклих безвісти. За його словами, постійно фіксуються такі спроби.

Крім того, останнім часом на території багатьох регіонів України є аномальна активізація з боку невідомих громадських організацій, які через телефонні дзвінки намагаються організувати великі мітинги з критикою українських органів влади. Ворог намагається переконати людей, що Україна нібито блокує повернення своїх військовополонених та відмовляється від них.

"Ці численні дзвінки надходять або з тимчасово окупованої території України, або з території Російської Федерації", — каже Лубінець.

Омбудсмен звернувся до родин військовополонених осіб та зниклих безвісти, аби вони зверталися до офіційних державних органів влади. 

"Ми готові надавати будь-яку інформацію в щоденному режимі. Ми позитивно відносимося до організацій зустрічей. Ми допомагаємо проводити зустрічі і на рівні мене особисто, як омбудсмена України, моїх регіональних представників, а також на рівні інших представників інших державних органів влади", — заявив він.

Крім того, Лубінець зауважив, що підтримує проведення мітингів, але для того, аби вкотре показати світу, що Росія порушує Женевські конвенції, права українських військовополонених, осіб безвісти зниклих.

"Тому, будь ласка, не станьте інструментом для використання російських спецслужб", — додав він.

Нагадаємо, Лубінець заявив про зростання кількості звернень щодо можливих порушень прав громадян з боку ТЦК, але частина з них не знайшла підтвердження.

Раніше омбудсмен пояснив, які проблеми мають модульні містечка, в яких живуть переселенці.

війна Україна полонені Дмитро Лубінець зниклі безвісти Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації