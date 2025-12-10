Порушення з боку ТЦК — Лубінець озвучив статистику

Омбудсмен України Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про зростання кількості звернень і скарг щодо можливих порушень прав громадян з боку працівників територіальних центрів комплектування у 2025 році. Втім частина зі звернень не знайшла підтвердження.

Про це він сказав у розмові з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Як найчастіше ТЦК порушує права громадян

Лубінець підкреслив, що співробітники ТЦК мають діяти виключно в межах своїх визначених законом повноважень. Він окремо нагадав, що працівники центрів не мають юридичного права перевіряти документи у громадян, застосовувати фізичне затримання, утримувати людей у приміщеннях ТЦК, вилучати мобільні телефони чи паспорти та використовувати будівлі центрів як місця несвободи. Втім, за його словами, попри чітке законодавче регулювання, такі ситуації трапляються.

"З іншого боку, громадяни України повинні пройти офіційні процедури проходження ВЛК і отримання військово-облікових документів і це в тому числі зобов'язання кожного громадянина України. Тому тут ми повинні точно розуміти, що треба кожному діяти, як так прописано в законі", — сказав Лубінець.

Окремо Лубінець звернув увагу на іншу проблему, яка, за його спостереженнями, набула небезпечних масштабів — зростання випадків застосування сили проти співробітників ТЦК.

"Це є кримінальним злочином і на це в тому числі зобов'язані всі реагувати. Тому суспільству треба, станом на зараз, на мій погляд, просто зупинитись. Не шукати винних в цих проблемах, окрім Російської Федерації. У нас не закінчилась війна. Для того, щоб вижила, витримала наша держава, нам треба продовжувати як мобілізаційні процеси, але виключно на підставі діючого законодавства", — підсумував Лубінець.

Нагадаємо, вчора, 9 грудня, на Львівщині затримали чоловіка, який напав на працівника ТЦК та СП із киркою.

А у Львові кілька днів тому відбувся похорон убитого працівника ТЦК та СП, який був ветераном АТО.

Додамо, що у вересні Володимир Зеленський призначив на посаду військового омбудсмена, який має реагувати на порушення прав військовослужбовців.

Окремо соціолог пояснював, чому ототожнення ТЦК та СП зі Збройними силами України може бути небезпечним.