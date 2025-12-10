Нарушения со стороны ТЦК — Лубинец озвучил статистику

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о росте количества обращений и жалоб относительно возможных нарушений прав граждан со стороны работников территориальных центров комплектования в 2025 году. Впрочем часть из обращений не нашла подтверждения.

Об этом он сказал в разговоре с журналисткой Новини.LIVE Галиной Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Как чаще всего ТЦК нарушает права граждан

Лубинец подчеркнул, что сотрудники ТЦК должны действовать исключительно в пределах своих определенных законом полномочий. Он отдельно напомнил, что работники центров не имеют юридического права проверять документы у граждан, применять физическое задержание, удерживать людей в помещениях ТЦК, изымать мобильные телефоны или паспорта и использовать здания центров как места несвободы. Впрочем, по его словам, несмотря на четкое законодательное регулирование, такие ситуации случаются.

"С другой стороны, граждане Украины должны пройти официальные процедуры прохождения ВВК и получения военно-учетных документов и это в том числе обязательства каждого гражданина Украины. Поэтому здесь мы должны точно понимать, что надо каждому действовать, как так прописано в законе", — сказал Лубинец.

Отдельно Лубинец обратил внимание на другую проблему, которая, по его наблюдениям, приобрела опасные масштабы - рост случаев применения силы против сотрудников ТЦК.

"Это является уголовным преступлением и на это в том числе обязаны все реагировать. Поэтому обществу надо, по состоянию на сейчас, на мой взгляд, просто остановиться. Не искать виновных в этих проблемах, кроме Российской Федерации. У нас не закончилась война. Для того, чтобы выжило, выдержало наше государство, нам надо продолжать как мобилизационные процессы, но исключительно на основании действующего законодательства", — подытожил Лубинец.

Напомним, вчера, 9 декабря, на Львовщине задержали мужчину, который напал на работника ТЦК и СП с киркой.

А во Львове несколько дней назад состоялись похороны убитого работника ТЦК и СП, который был ветераном АТО.

Добавим, что в сентябре Владимир Зеленский назначил на должность военного омбудсмена, который должен реагировать на нарушения прав военнослужащих.

Отдельно социолог объяснял, почему отождествление ТЦК и СП с Вооруженными силами Украины может быть опасным.