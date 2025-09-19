Зеленский назначил Ольгу Решетилову на должность военного омбудсмена

Зеленский назначил военного омбудсмена — кто занял должность
Первым военным омбудсменом Украины станет Ольга Решетилова. Она будет контролировать соблюдение прав военнослужащих, резервистов, бойцов ТрО и рассматривать жалобы.
Об этом в вечернем обращении в пятницу, 19 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Что известно о назначении военного омбудсмена
Ранее Ольга Решетилова была уполномоченным Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.
Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев за принятие законопроекта о военном омбудсмане. Глава государства подчеркнул, что этот документ обеспечивает защиту прав воинов. Указ о создании Офиса военного омбудсмена уже подписан.
Согласно положениям об Офисе военного омбудсмена, уполномоченный по правам военных:
- будет обеспечивать контроль за соблюдением прав всех представителей Сил обороны;
- решать проблемные вопросы по прохождению военной службы;
- рассматривать жалобы;
- назначать проверки;
- ежегодно отчитываться Президенту и Верховной Раде.
"Впереди запуск института, системной работы. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем то, что усиливает воинов нашей армии", — подчеркнул глава государства.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла закон о военном омбудсмене в Украине. За законопроект №13266 проголосовали 283 народных депутата.
Также мы сообщали, что 18 сентября Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмене. Человек, который займет эту должность, будет защищать права военнослужащих.
