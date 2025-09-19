Зеленский назначил Ольгу Решетилову на должность военного омбудсмена

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Первым военным омбудсменом Украины станет Ольга Решетилова. Она будет контролировать соблюдение прав военнослужащих, резервистов, бойцов ТрО и рассматривать жалобы.

Об этом в вечернем обращении в пятницу, 19 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о назначении военного омбудсмена

Ранее Ольга Решетилова была уполномоченным Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Ольга Решетилова. Фото: УНІАН

Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев за принятие законопроекта о военном омбудсмане. Глава государства подчеркнул, что этот документ обеспечивает защиту прав воинов. Указ о создании Офиса военного омбудсмена уже подписан.

Согласно положениям об Офисе военного омбудсмена, уполномоченный по правам военных:

будет обеспечивать контроль за соблюдением прав всех представителей Сил обороны;

решать проблемные вопросы по прохождению военной службы;

рассматривать жалобы;

назначать проверки;

ежегодно отчитываться Президенту и Верховной Раде.

"Впереди запуск института, системной работы. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем то, что усиливает воинов нашей армии", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла закон о военном омбудсмене в Украине. За законопроект №13266 проголосовали 283 народных депутата.

Также мы сообщали, что 18 сентября Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмене. Человек, который займет эту должность, будет защищать права военнослужащих.