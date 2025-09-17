Видео
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали

Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 12:17
Верховная Рада приняла закон о военном омбудсмане
Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: ВРУ/Telegram

В среду, 17 сентября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о военном омбудсмане. За этот проект проголосовали — 283 народных депутата.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Читайте также:

ВРУ приняла закон о военном омбудсмане

Сегодня, 17 сентября, Верховная Рада Украины приняла закон о военном омбудсмане.

По информации нардепа Ярослава Железняка, закон о военном омбудсмене поддержали — 283 депутата.

Закон ВРУ
Результаты голосования за закон о военном омбудсмане. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Закон предусматривает, что военный омбудсман будет осуществлять контроль за сектором безопасности и обороны в части соблюдения прав военнослужащих, резервистов и военнообязанных во время прохождения сборов, членов добровольческих формирований территориальных общин в связи с их участием в территориальной обороне или боевых действиях, лиц, привлеченных к движению сопротивления на временно оккупированных территориях (на добровольной и конфиденциальной основе), личного состава правоохранительных органов, привлеченных к непосредственному участию в боевых действиях.

Одной из ключевых функций станет выявление нарушений, причин и условий, которые к ним приводят, а также разработка предложений для их минимизации и устранения.

Омбудсман будет иметь право составлять и направлять выводы и рекомендации командирам (начальникам), органам военного управления (органам управления) и другим государственным органам для повышения эффективности защиты прав.

Военный омбудсмен будет рассматривать жалобы и проводить проверки относительно вероятного нарушения прав. Важно, что он имеет право запрашивать и получать необходимую информацию, включая данные с ограниченным доступом. Омбудсмен обязан не разглашать сведения о личной жизни заявителя без его согласия.

Поясняется, что военный омбудсмен назначается президентом Украины. Увольнение происходит по решению президента Украины в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением полномочий.

Военный омбудсмен ежегодно будет подавать отчет о своей деятельности президенту Украины и Верховной Раде Украины до 30 марта следующего года. Отчет будет публичным (кроме информации с ограниченным доступом) на официальном сайте омбудсмена.

Ранее глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал детали о должности военного омбудсмена.

А в Министерстве обороны Украины объяснили важность военного омбудсмена и рассказали, чьи права он будет защищать.

Верховная Рада закон народные депутаты омбудсмен война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
