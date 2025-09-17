Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Новини дня

Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі

Дата публікації: 17 вересня 2025 12:17
Верховна Рада прийняла закон про військового омбудсмана
Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: ВРУ/Telegram

У середу, 17 вересня, Верховна Рада України прийняла у другому читанні й в цілому проєкт закону про військового омбудсмана. За цей проєкт проголосували — 283 народних депутати.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Читайте також:

ВРУ прийняла закон про військового омбудсмана

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада України прийняла закон про військового омбудсмана.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, закон про військового омбудсмана підтримали — 283 депутати.

Закон ВРУ
Результати голосування за закон про військового омбудсмана. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Закон передбачає, що військовий омбудсман здійснюватиме контроль за сектором безпеки та оборони в частині дотримання прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних під час проходження зборів, членів добровольчих формувань територіальних громад у зв'язку з їхньою участю в територіальній обороні або бойових діях, осіб, залучених до руху опору на тимчасово окупованих територіях (на добровільній та конфіденційній основі), особового складу правоохоронних органів, залучених до безпосередньої участі в бойових діях.

Однією з ключових функцій стане виявлення порушень, причин та умов, що до них призводять, а також розробка пропозицій для їх мінімізації та усунення.

Омбудсман матиме право складати та направляти висновки та рекомендації командирам (начальникам), органам військового управління (органам управління) та іншим державним органам для підвищення ефективності захисту прав.

Військовий омбудсман розглядатиме скарги та проводитиме перевірки щодо ймовірного порушення прав. Важливо, що він має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Омбудсман зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.

Пояснюється, що військовий омбудсман призначається президентом України. Звільнення відбувається за рішенням президента України у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням повноважень.

Військовий омбудсман щорічно подаватиме звіт про свою діяльність президенту України та Верховній Раді України до 30 березня наступного року. Звіт буде публічним (окрім інформації з обмеженим доступом) на офіційному сайті омбудсмана.

Раніше очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів деталі про посаду військового омбудсмана.

А у Міністерстві оборони України пояснили важливість військового омбудсмана та розповіли, чиї права він захищатиме.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
