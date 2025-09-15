Законопроєкт про військового омбудсмана — коли ВРУ ухвалить

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Верховна Рада України вже цього тижня може ухвалити законопроєкт про військового омбудсмена. До документа вже внесли понад 1000 правок.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE 15 вересня.

Військовий омбудсмен в Україні

Шуляк розповіла, що усі правки планують розглядати у вівторок, 16 вересня, до ночі. А вже наступного дня проведуть голосування.

"Законопроєкт, коли вноситься до Верховної Ради, проходить обов'язкові процедури: отримуються відповідні висновки, готується комітет, проходить перше читання. Тоді два тижні подаються правки, опрацьовуються і запрошуються автори цих правок. Коли комітет приймає рішення, воно виноситься на розгляд до сесійної зали", — пояснила депутатка.

За її словами, ініціатива президента є надзвичайно важливою — зі 120 тисяч щорічних звернень до омбудсмена близько 40 тисяч надходять саме від військових.

Нагадаємо, ще у травні 2025 року в Міноборони заявили, що Верховна Рада розгляне проєкт про військового омбудсмена. Зазначається, що така посада необхідна для того, щоб захищати права українських військовослужбовців.

Однак законопроєкт про військового омбудсмена, який президент визначив як невідкладний ще 8 травня, досі не винесений на голосування у Верховній Раді. Експерт заявив, що влада не хоче створювати додатковий орган контролю.