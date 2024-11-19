Зеленський анонсував появу військового омбудсмена

Володимир Зеленський виступає у Верховній Раді 19 листопада. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення Офісу військового омбудсмена та зазначив, що чекає цього "найближчим часом". Обрати та призначити уповноваженого із захисту прав військових повинні Міністерство оборони України та військове командування.

Про це Володимир Зеленський заявив під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

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Міноборони та військове командування повинні обрати і призначити військового омбудсмена. За словами Володимира Зеленського, це має бути людина, якій довірятимуть захисники. Обрати його мають найближчим часом.

Зеленський також наголосив, що в Силах оборони мають бути "конфіденційні можливості" для воїнів вирішувати проблеми, які виникають через порушення прав.

"Ми не маємо боятись говорити про складні речі і проблеми в нашій армії, бо це наша армія. Ефективні рішення можливі лише за умовою чесної розмови про мобілізацію, про бронювання, про СЗЧ. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх, з'ясовувати причини і їх прибирати. Це потрібно було зробити вчора. Міністерство оборони України та військове командування повинні обрати і призначити військового омбудсмена — особу, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства", — сказав президент.

Як підсумував лідер Україні, він чекає на появу військового омбудсмена найближчим часом.

Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, від України не вимагають проведення виборів у воєнний час — вибори в країні відбудуться після досягнення миру.

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