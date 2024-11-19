Вступ України в НАТО — Зеленський пояснив, чого не вистачає для цього

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже уклала 27 безпекових угод із партнерами. Всі вони підтримують вступ України до НАТО.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу у Верховній Раді України у вівторок, 19 листопада.

Читайте також:

Вступ України до НАТО — виправлення історичної помилки

За словами президента Володимира Зеленського, Україна уклала з партнерами низку безпекових угод. Всі вони підтримують вступ нашої країни в Альянс.

"Ми вклали вже 27 двосторонніх безпекових угод із нашими партнерами. Майже всі вони — члени НАТО. І вони підтримують вступ України в НАТО", — заявив президент.

За його словами, це число безпекових угод свідчить про те, що Україну від Альянсу не відділяє нічого фундаментального. Він наголосив, що бракує тільки сили та політичної волі. І йдеться не про Україну.

"Ми переконаємо наших партнерів бути сміливими, але тільки разом. Це не щось додаткове чи нове для України. Альянс НАТО — це те, на що ми заслуговуємо. Це не подарунок для нас. Це має бути виправлення партнерами історичної помилки. Це те, що потрібно було зробити ще вчора, щоб не було цієї війни", — сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується відкрити перший кластер перемовин щодо вступу в Європейський Союз. За його словами, наразі завершується процедура скринінгу законодавства, необхідна для цього.

Україна не підписала двосторонню угоду з Угорщиною, оскільки вона не передбачала підтримку від Будапешта щодо членства України в НАТО. За словами Володимира Зеленського, для України це важливий пункт.