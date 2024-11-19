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Зеленський розповів, коли почнеться перший кластер перемовин з ЄС

19 листопада 2024 13:45
Ольга Антоновська - редактор
Вступ в ЄС — Зеленський розповів, коли буде перший кластер перемовин
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Ольга Антоновська - редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується відкрити перший кластер перемовин щодо вступу в Європейський Союз. Наразі завершується процедура скринінгу законодавства.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу у Верховній Раді України у вівторок, 19 листопада.

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За словами президента, наразі Україна досягла найбільшого рівня близькості з Європейським Союзом і НАТО з початку здобуття незалежності. Зеленський зауважив, що наразі вже сформовано всю необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом.

"Вже на початку 2025 року ми готуємось відкрити перемовини щодо першого кластеру", — заявив президент.

Він також наголосив, що Україна має рухатись швидше та динамічніше у перемовинах. За словами президента, вже незабаром завершать процедуру скринінгу законодавства України. 

"Другий та всі інші кластери — без зволікань. Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС. І тому кожен в Україні має бути найшвидшим в ухваленні та реалізації відповідних рішень", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Катаріна Матернова дала свої прогнози щодо того, коли Україну приймуть до Європейського союзу. Посолка ЄС в Україні вважає, що це не станеться найближчим часом.

Європейський Союз продовжив навчальну місію для українських військових ще на два роки. Йдеться про тренувальну місію ЄС EUMAM Ukraine.

Володимир Зеленський Європейський союз Україна Європа президент ЄС

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