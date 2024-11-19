Вступ в ЄС — Зеленський розповів, коли буде перший кластер перемовин

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується відкрити перший кластер перемовин щодо вступу в Європейський Союз. Наразі завершується процедура скринінгу законодавства.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу у Верховній Раді України у вівторок, 19 листопада.

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За словами президента, наразі Україна досягла найбільшого рівня близькості з Європейським Союзом і НАТО з початку здобуття незалежності. Зеленський зауважив, що наразі вже сформовано всю необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом.

"Вже на початку 2025 року ми готуємось відкрити перемовини щодо першого кластеру", — заявив президент.

Він також наголосив, що Україна має рухатись швидше та динамічніше у перемовинах. За словами президента, вже незабаром завершать процедуру скринінгу законодавства України.

"Другий та всі інші кластери — без зволікань. Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС. І тому кожен в Україні має бути найшвидшим в ухваленні та реалізації відповідних рішень", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Катаріна Матернова дала свої прогнози щодо того, коли Україну приймуть до Європейського союзу. Посолка ЄС в Україні вважає, що це не станеться найближчим часом.

Європейський Союз продовжив навчальну місію для українських військових ще на два роки. Йдеться про тренувальну місію ЄС EUMAM Ukraine.