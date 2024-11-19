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Ексглава Єврокомісії запропонував формат вступу України в ЄС

19 листопада 2024 10:10
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Вступ України в ЄС — Юнкер запропонував можливий формат
Колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Україна може приєднатися до Євросоюзу у форматі "часткового членства".  Це пов'язано із тим, що до повноцінного вступу необхідно ще дуже багато трансформацій — від корупції до сфери верховенства права. 

Про це повідомив колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у коментарі для dpa.

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Експрезидент Єврокомісії висунув ідею "часткового членства" України у Євросоюзі. Він аргументував це тим, що країні доведеться пройти ще багато трансформацій для повноцінного вступу у ЄС.

Такий формат вбачає те, що Україна братиме участь у частині внутрішніх процесів у Європейському Союзі та зустрічах, проте не матиме права голосу.

"Україна не зможе стати членом ЄС дуже швидко… В Україні ще багато невирішених проблем, від корупції до сфери верховенства права, з якими потрібно розібратися, перш ніж можна буде серйозно говорити про вступ України", — зазначив Юнкер. 

За його словами, для України "часткове членство" у ЄС стало б сигналом про визнання європейськими партнерами її євроінтеграційної роботи.

Нагадаємо, посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що вступ України до ЄС не станеться найближчим часом.

Раніше ми писали про те, що Євросоюз вперше затвердив фінансування п'яти проєктів для спільних оборонних закупівель серед країн-членів, зокрема, боєприпасів. Частину з них відправлять для України.

Європейський союз Єврокомісія Україна ЄС війна в Україні

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