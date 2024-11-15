ЄС профінансує спільні оборонні проєкти, підтримавши Україну

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Європейський Союз вперше затвердив фінансування п'яти проєктів для спільних оборонних закупівель серед країн-членів, зокрема, боєприпасів. Частину з них відправлять для України.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

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Спільні оборонні закупівлі

Кожен із п'яти відібраних проєктів, що реалізуються в рамках Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA), отримає по 60 мільйонів євро. Відомо, що загальна сума фінансування становить 300 мільйонів євро.

Закупівлі охоплюватимуть три напрямки:

системи протиповітряної та протиракетної оборони;

сучасні броньовані транспортні засоби;

боєприпаси.

До проєктів EDIRPA долучилося 20 країн.

"Це відображає роль EDIRPA у заохоченні співпраці між державами-членами для подолання критичних прогалин у спроможностях, зокрема тих, що загострюються через передачу оборонної продукції Україні. Більшість обраних проєктів також передбачають закупівлю оборонної продукції, призначеної для України, включаючи системи протиповітряної і протиракетної оборони та боєприпаси, що посилює обороноздатність країни в контексті триваючої російської агресії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що вкрай важливо збільшити кількість фінансової допомоги для України.

Раніше Євросоюз продовжив тренувальну місію EUMAM Ukraine для українських захисників на два роки.