ЄС профінансує спільні оборонні проєкти, підтримавши Україну

ЄС організує спільні закупівлі зброї, частина яких Україні
Європейський Союз вперше затвердив фінансування п'яти проєктів для спільних оборонних закупівель серед країн-членів, зокрема, боєприпасів. Частину з них відправлять для України.
Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.
Спільні оборонні закупівлі
Кожен із п'яти відібраних проєктів, що реалізуються в рамках Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA), отримає по 60 мільйонів євро. Відомо, що загальна сума фінансування становить 300 мільйонів євро.
Закупівлі охоплюватимуть три напрямки:
- системи протиповітряної та протиракетної оборони;
- сучасні броньовані транспортні засоби;
- боєприпаси.
До проєктів EDIRPA долучилося 20 країн.
"Це відображає роль EDIRPA у заохоченні співпраці між державами-членами для подолання критичних прогалин у спроможностях, зокрема тих, що загострюються через передачу оборонної продукції Україні. Більшість обраних проєктів також передбачають закупівлю оборонної продукції, призначеної для України, включаючи системи протиповітряної і протиракетної оборони та боєприпаси, що посилює обороноздатність країни в контексті триваючої російської агресії", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що вкрай важливо збільшити кількість фінансової допомоги для України.
Раніше Євросоюз продовжив тренувальну місію EUMAM Ukraine для українських захисників на два роки.
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