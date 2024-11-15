ЕС профинансирует совместные оборонные проекты, поддержав Украину

ЕС организует совместные закупки оружия, часть которых Украине
Европейский Союз впервые утвердил финансирование пяти проектов для совместных оборонных закупок среди стран-членов, в частности боеприпасов. Часть из них будет отправлена для Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
Совместные оборонные закупки
Каждый из пяти отобранных проектов, реализуемых в рамках Европейского инструмента укрепления оборонной промышленности через совместные закупки (EDIRPA), получит по 60 миллионов евро. Известно, что общая сумма финансирования составляет 300 миллионов евро.
Закупки будут охватывать три направления:
- системы противовоздушной и противоракетной обороны;
- современные бронированные транспортные средства;
- боеприпасы.
К проектам EDIRPA присоединилось 20 стран.
"Это отражает роль EDIRPA в поощрении сотрудничества между государствами-членами для преодоления критических пробелов в возможностях, в частности тех, которые обостряются из-за передачи оборонной продукции Украине. Большинство выбранных проектов также предусматривают закупку оборонной продукции, предназначенной для Украины, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы, что усиливает обороноспособность страны в контексте продолжающейся российской агрессии", — говорится в сообщении.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что крайне важно увеличить количество финансовой помощи для Украины.
Ранее Евросоюз продлил тренировочную миссию EUMAM Ukraine для украинских защитников на два года.
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