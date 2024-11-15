ЕС профинансирует совместные оборонные проекты, поддержав Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Европейский Союз впервые утвердил финансирование пяти проектов для совместных оборонных закупок среди стран-членов, в частности боеприпасов. Часть из них будет отправлена для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

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Совместные оборонные закупки

Каждый из пяти отобранных проектов, реализуемых в рамках Европейского инструмента укрепления оборонной промышленности через совместные закупки (EDIRPA), получит по 60 миллионов евро. Известно, что общая сумма финансирования составляет 300 миллионов евро.

Закупки будут охватывать три направления:

системы противовоздушной и противоракетной обороны;

современные бронированные транспортные средства;

боеприпасы.

К проектам EDIRPA присоединилось 20 стран.

"Это отражает роль EDIRPA в поощрении сотрудничества между государствами-членами для преодоления критических пробелов в возможностях, в частности тех, которые обостряются из-за передачи оборонной продукции Украине. Большинство выбранных проектов также предусматривают закупку оборонной продукции, предназначенной для Украины, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы, что усиливает обороноспособность страны в контексте продолжающейся российской агрессии", — говорится в сообщении.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что крайне важно увеличить количество финансовой помощи для Украины.

Ранее Евросоюз продлил тренировочную миссию EUMAM Ukraine для украинских защитников на два года.