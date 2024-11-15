Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow ЕС организует совместные закупки оружия, часть которых Украине arrow

ЕС организует совместные закупки оружия, часть которых Украине

15 ноября 2024 17:02
Аркадий Пастула - Редактор
ЕС профинансирует совместные оборонные проекты, поддержав Украину
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Аркадий Пастула - Редактор

Европейский Союз впервые утвердил финансирование пяти проектов для совместных оборонных закупок среди стран-членов, в частности боеприпасов. Часть из них будет отправлена для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Читайте также:

Совместные оборонные закупки

Каждый из пяти отобранных проектов, реализуемых в рамках Европейского инструмента укрепления оборонной промышленности через совместные закупки (EDIRPA), получит по 60 миллионов евро. Известно, что общая сумма финансирования составляет 300 миллионов евро.

Закупки будут охватывать три направления:

  • системы противовоздушной и противоракетной обороны;
  • современные бронированные транспортные средства;
  • боеприпасы.

К проектам EDIRPA присоединилось 20 стран.

"Это отражает роль EDIRPA в поощрении сотрудничества между государствами-членами для преодоления критических пробелов в возможностях, в частности тех, которые обостряются из-за передачи оборонной продукции Украине. Большинство выбранных проектов также предусматривают закупку оборонной продукции, предназначенной для Украины, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы, что усиливает обороноспособность страны в контексте продолжающейся российской агрессии", — говорится в сообщении.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что крайне важно увеличить количество финансовой помощи для Украины.

Ранее Евросоюз продлил тренировочную миссию EUMAM Ukraine для украинских защитников на два года.

Европейский союз война военная помощь Украина боеприпасы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:34 Зеленский считает, что Трамп поможет поскорее закончить войну

18:23 Минкульт за два года потратил 24 млн грн на книги, но есть нюанс

18:08 В Украине возросло количество ДТП с погибшими — детали от полиции

18:07 Фигурант дела Одесского припортового завода купил элитную яхту

17:57 Жилье в оккупации — можно ли продать недоступную недвижимость

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

17:48 Работник ТЦК стрелял в мужчину под Киевом — возбуждено дело

17:47 Юрист объяснил разницу снятия от исключения из военного учета

17:27 Из-за российского удара по Одессе пострадал уникальный музей

17:24 В Харькове разоблачили женщину, которая продавала наркотики

18:34 Зеленский считает, что Трамп поможет поскорее закончить войну

18:23 Минкульт за два года потратил 24 млн грн на книги, но есть нюанс

18:08 В Украине возросло количество ДТП с погибшими — детали от полиции

18:07 Фигурант дела Одесского припортового завода купил элитную яхту

17:57 Жилье в оккупации — можно ли продать недоступную недвижимость

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

17:48 Работник ТЦК стрелял в мужчину под Киевом — возбуждено дело

17:47 Юрист объяснил разницу снятия от исключения из военного учета

17:27 Из-за российского удара по Одессе пострадал уникальный музей

17:24 В Харькове разоблачили женщину, которая продавала наркотики

17:23 Теплее не будет — синоптики дали неутешительный прогноз на завтра

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд