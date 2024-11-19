Вступление Украины в ЕС — Юнкер предложил возможный формат

Бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Фото: Reuters

Украина может присоединиться к Евросоюзу в формате "частичного членства". Это связано с тем, что до полноценного вступления необходимо еще очень много трансформаций — от коррупции до сферы верховенства права.

Об этом сообщил бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в комментарии для dpa.

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Экс-президент Еврокомиссии выдвинул идею "частичного членства" Украины в Евросоюзе. Он аргументировал это тем, что стране придется пройти еще много трансформаций для полноценного вступления в ЕС.

Такой формат предусматривает то, что Украина будет участвовать в части внутренних процессов в Европейском Союзе и встречах, однако не будет иметь права голоса.

"Украина не сможет стать членом ЕС очень быстро... В Украине еще много нерешенных проблем, от коррупции до сферы верховенства права, с которыми нужно разобраться, прежде чем можно будет серьезно говорить о вступлении Украины", — отметил Юнкер.

По его словам, для Украины "частичное членство" в ЕС стало бы сигналом о признании европейскими партнерами ее евроинтеграционной работы.

Напомним, посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что вступление Украины в ЕС не произойдет в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что Евросоюз впервые утвердил финансирование пяти проектов для совместных оборонных закупок среди стран-членов, в частности, боеприпасов. Часть из них будет отправлена для Украины.