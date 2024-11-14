Вступ України до ЄС — Катаріна Марнова спрогнозувала кінець війни

Європейський парламент. Фото: Wikimedia Commons

Катаріна Матернова висловила свої прогнози щодо того, коли Україну приймуть до Європейського союзу. Посолка Європейського союзу в Україні вважає, що це не станеться найближчим часом.

Про це вона повідомила під час заходу NV Україна 2050. Діалоги про майбутнє.

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Катаріна Матернова заявила, що в Україні війна не завершиться цього року. Проте, вона погоджується з попереднім прогнозом президента Євроради Шарлем Мішелем щодо термінів вступу країни в Євросоюз.

"Війна не завершиться цього року, і я все ще прогнозую, що до кінця декади (Україна вступить до ЄС. — Ред.), що є прогнозом, зробленим нинішнім президентом Євроради Шарлем Мішелем, так що в мене є підтвердження цієї оцінки", — сказала Матернова.

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Посолка заявила, що загалом є три аспекти: війна, технічна частина увигляді переговорів та політична частина, де має відбутися ратифікація всіма країнами-членами ЄС. До того ж є потреба реформи усієї системи, зокрема, й у прийнятті рішень. Вона додала, що наразі не всі проблеми щодо вступу України в Європейський союз залежать виключно від влади країни, адже декотрі з них покладені на самий Євросоюз.

"Я переконана, що ми будемо сильнішими, більш інноваційними, якщо подивитись на дрони там (на фронті. — Ред.), і точно більш стійкими і більш безпечною країною з Україною", — сказала Матернова, додавши, що намагається якнайкраще пояснити це як в Україні, так і за її кордонами.

Нагадаємо, нещодавно заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Річард Верма назвав, які країни та партнери потужно підтримують Україну.

А глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до країн ЄС із закликом збільшити допомогу Україні.