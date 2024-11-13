У Держдепі США зробили заяву щодо підтримки України у війні

Заступник держсекретаря США Річард Верма. Фото: Новини.LIVE

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Річард Верма заявив, що жодна країна у світі не отримує такої підтримки, як Україна від НАТО, Євросоюзу та Штатів. За його словами, міжнародні партнери взяли на себе масштабні зобов’язання.

Про це Річард Верма сказав на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, передає кореспондент Новини.LIVE у середу, 13 листопада.

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"Жодна країна у світі не отримує такої підтримки, як Україна від НАТО, ЄС та США", — наголосив Верма.

За його словами, партнери зобов'язалися надати допомогу на "сотні мільярдів доларів".

Він зазначив, що попереду очікують складні місяці, але союзники розробляють план тривалої підтримки для України.

Нагадаємо, адміністрація Байдена збільшить допомогу Україні до інавгурації Трампа, що дасть змогу продовжити боротьбу або вести мирні переговори з Росією з сильної позиції.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працює над отриманням нових оборонних пакетів від міжнародних партнерів, зокрема від Франції, США, Канади та Литви.