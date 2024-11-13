В Госдепе США сделали заявление о поддержке Украины в войне

Заместитель госсекретаря США Ричард Верма. Фото: Новини.LIVE

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Ричард Верма заявил, что ни одна страна в мире не получает такой поддержки, как Украина, от НАТО, Евросоюза и Штатов. По его словам, международные партнеры взяли на себя масштабные обязательства.

Об этом Ричард Верма сказал на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE в среду, 13 ноября.

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"Ни одна страна в мире не получает такой поддержки, как Украина, от НАТО, ЕС и США", — подчеркнул Верма.

По его словам, партнеры обязались оказать помощь на "сотни миллиардов долларов".

Он отметил, что впереди ожидают сложные месяцы, но союзники разрабатывают план длительной поддержки для Украины.

Напомним, администрация Байдена увеличит помощь Украине до инаугурации Трампа, что позволит продолжить борьбу или вести мирные переговоры с Россией с сильной позиции.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно работает над получением новых оборонных пакетов от международных партнеров, в частности, от Франции, США, Канады и Литвы.