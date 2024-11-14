Вступ Украины в ЕС — Катарина Марнова спрогнозировала конец войны

Посол спрогнозировал, когда в Украину примут в ЕС и будет мир
Катарина Матернова высказала свои прогнозы относительно того, когда Украину примут в Европейский союз. Посол Европейского союза в Украине считает, что это не произойдет в ближайшее время.
Об этом она сообщила во время мероприятия NV Украина 2050. Диалоги о будущем.
Когда в Украине наступит мир и будет вступление в ЕС
Катарина Матернова заявила, что в Украине война не завершится в текущем году. Тем не менее, она согласна с предварительным прогнозом президента Евросовета Шарлем Мишелем о сроках вступления страны в Евросоюз.
"Война не завершится в этом году, и я все еще прогнозирую, что до конца декады (Украина вступит в ЕС. — Ред.), что является прогнозом, сделанным нынешним президентом Евросовета Шарлем Мишелем, так что у меня есть подтверждение этой оценки", — сказала Матернова.
Что мешает Украине вступить в ЕС сейчас
Посол заявил, что в целом есть три аспекта: война, техническая часть в виде переговоров и политическая часть, где должна состояться ратификация всеми странами-членами ЕС. К тому же есть необходимость реформы всей системы, в том числе и в принятии решений. Она добавила, что пока не все проблемы вступления Украины в Европейский союз зависят исключительно от власти страны, ведь некоторые из них возложены на самый Евросоюз.
"Я убеждена, что мы будем сильнее, инновационнее, если посмотреть на дроны там (на фронте. — Ред.), и точно более устойчивыми и более безопасной страной с Украиной", — сказала Матернова, добавив, что пытается как можно лучше объяснить это как в Украине, так и за рубежом.
Напомним, недавно замгоссекретаря Соединенных Штатов Америки Ричард Верма назвал, какие страны и партнеры мощно поддерживают Украину.
А глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился в страны ЕС с призывом увеличить помощь Украине.
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