Вступ Украины в ЕС — Катарина Марнова спрогнозировала конец войны

Европейский парламент Фото: Wikimedia Commons

Катарина Матернова высказала свои прогнозы относительно того, когда Украину примут в Европейский союз. Посол Европейского союза в Украине считает, что это не произойдет в ближайшее время.

Об этом она сообщила во время мероприятия NV Украина 2050. Диалоги о будущем.

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Катарина Матернова заявила, что в Украине война не завершится в текущем году. Тем не менее, она согласна с предварительным прогнозом президента Евросовета Шарлем Мишелем о сроках вступления страны в Евросоюз.

"Война не завершится в этом году, и я все еще прогнозирую, что до конца декады (Украина вступит в ЕС. — Ред.), что является прогнозом, сделанным нынешним президентом Евросовета Шарлем Мишелем, так что у меня есть подтверждение этой оценки", — сказала Матернова.

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Посол заявил, что в целом есть три аспекта: война, техническая часть в виде переговоров и политическая часть, где должна состояться ратификация всеми странами-членами ЕС. К тому же есть необходимость реформы всей системы, в том числе и в принятии решений. Она добавила, что пока не все проблемы вступления Украины в Европейский союз зависят исключительно от власти страны, ведь некоторые из них возложены на самый Евросоюз.

"Я убеждена, что мы будем сильнее, инновационнее, если посмотреть на дроны там (на фронте. — Ред.), и точно более устойчивыми и более безопасной страной с Украиной", — сказала Матернова, добавив, что пытается как можно лучше объяснить это как в Украине, так и за рубежом.

Напомним, недавно замгоссекретаря Соединенных Штатов Америки Ричард Верма назвал, какие страны и партнеры мощно поддерживают Украину.

А глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился в страны ЕС с призывом увеличить помощь Украине.