Вступление в ЕС — Зеленский рассказал, когда будет первый кластер переговоров

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится открыть первый кластер переговоров по вступлению в Европейский Союз. В настоящее время завершается процедура скрининга законодательства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, выступая в Верховной Раде Украины во вторник, 19 ноября.

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По словам президента, Украина достигла наибольшего уровня близости с Европейским Союзом и НАТО с начала обретения независимости. Зеленский сказал, что уже сформирована вся необходимая архитектура для переговорного процесса с Европейским Союзом.

"Уже в начале 2025 года мы готовимся открыть переговоры по первому кластеру", — заявил президент.

Он также подчеркнул, что Украина должна двигаться быстрее и динамичнее в переговорах. По словам президента, уже скоро завершат процедуру скрининга законодательства Украины.

"Второй и все другие кластеры — без промедлений. Украина должна стать самой быстрой во вступлении в ЕС. И поэтому каждый в Украине должен быть самым быстрым в принятии и реализации соответствующих решений", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Катарина Матернова дала свои прогнозы по поводу того, когда Украину примут в Европейский союз. Посол ЕС в Украине считает, что это не произойдет в ближайшее время.

Европейский Союз продлил учебную миссию для украинских военных еще на два года. Речь идет о тренировочной миссии ЕС EUMAM Ukraine.