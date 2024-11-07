Зеленський розповів, чому Україна не підписала угоду з Угорщиною

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Двосторонній документ з Угорщиною не підписаний, оскільки він не передбачає підтримку від Будапешта щодо членства України в НАТО. Для України це важливий пункт.

Про це в четвер, 7 листопада, повідомив Володимир Зеленський, на пресконференції за підсумками участі у саміті Європейської політичної спільноти.

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Президент зазначив, що двостороння угода має враховувати інтереси і України, і Угорщини.

"Обидві сторони. Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка Угорщиною України в НАТО. У документі на сьогодні немає підтримки України з боку Угорщини в НАТО. Так, як цього немає, цей документ не підписано. На цьому крапка", — зазначив Зеленський.

Також президент заявив, що Україна підтримує членство Угорщини в Європейському Союзі та НАТО. І у відповідь чекає на те ж саме.

"Якщо ви мене запитаєте про будь-яке питання про українське відношення до Угорщини, то ви отримаєте швидку відповідь. Ми готові на все, щоб між нами не було питань. Але якщо на будь-якому питанні українському в угорської сторони є запитання, то я вважаю, що це неправильно", — сказав президент.

Зеленський додав, що двостороння угода — це підтвердження поваги один до одного.

Нагадаємо, Німеччина запропонувала Україні альтернативу НАТО — "нейтральний" статус за прикладом Фінляндії.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї, тому для неї важливо вступити у НАТО.