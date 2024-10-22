Зеленський пояснив, чому Україні необхідно приєднатися до НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї. Він підкреслив, що країна передала свій ядерний арсенал, сподіваючись на інтеграцію в НАТО.

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна у вівторок, 22 жовтня.

Читайте також:

Зеленський про відмову від ядерного арсеналу

"Ми дійсно свого часу віддали всю нашу ядерну зброю. Це було багато років тому. Ми повинні були обмінятися на НАТО. Це моя думка. Я поділився нею з Байденом і з Трампом. Ось чому я сказав, що не можу зрозуміти, де справедливість щодо України", — зазначив президент.

Він прийшов, що Україна передала зброю, але не отримала гарантованої безпеки.

"Ми віддали ядерну зброю. Ми не отримали НАТО. І чи можете ви, я запитав їх, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу "безпекову парасольку" чи щось подібне, якісь безпекові заходи й гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО. Ніхто не може мені сказати. Тому це мої аргументи", — додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не вимагає повернення ядерної зброї, але потребує вступу до НАТО для забезпечення свого захисту від російської агресії.

"Ми віддали, але нічого не отримали натомість. І ми отримали лише повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна", — заявив Президент.

Раніше ми писали, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що майбутнє України в Альянсі вже визначене. За його словами, курс України на членство в НАТО є незворотним.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський переконаний, що на практиці Україна вже є членом Північноатлантичного Альянсу. Він зазначив, що українські військові тримають фронт зі зброєю, яку надіслали з усього світу.