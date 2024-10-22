Зеленський пояснив, чому Україні необхідно приєднатися до НАТО

Зеленський пояснив, чому для України важливо вступити до НАТО
Президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї. Він підкреслив, що країна передала свій ядерний арсенал, сподіваючись на інтеграцію в НАТО.
Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна у вівторок, 22 жовтня.
Зеленський про відмову від ядерного арсеналу
"Ми дійсно свого часу віддали всю нашу ядерну зброю. Це було багато років тому. Ми повинні були обмінятися на НАТО. Це моя думка. Я поділився нею з Байденом і з Трампом. Ось чому я сказав, що не можу зрозуміти, де справедливість щодо України", — зазначив президент.
Він прийшов, що Україна передала зброю, але не отримала гарантованої безпеки.
"Ми віддали ядерну зброю. Ми не отримали НАТО. І чи можете ви, я запитав їх, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу "безпекову парасольку" чи щось подібне, якісь безпекові заходи й гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО. Ніхто не може мені сказати. Тому це мої аргументи", — додав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна не вимагає повернення ядерної зброї, але потребує вступу до НАТО для забезпечення свого захисту від російської агресії.
"Ми віддали, але нічого не отримали натомість. І ми отримали лише повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна", — заявив Президент.
Раніше ми писали, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що майбутнє України в Альянсі вже визначене. За його словами, курс України на членство в НАТО є незворотним.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський переконаний, що на практиці Україна вже є членом Північноатлантичного Альянсу. Він зазначив, що українські військові тримають фронт зі зброєю, яку надіслали з усього світу.
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