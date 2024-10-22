Зеленский объяснил, почему Украине необходимо присоединиться к НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина в свое время отказалась от ядерного оружия. Он подчеркнул, что страна передала свой ядерный арсенал в надежде на интеграцию в НАТО.

Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина во вторник, 22 октября.

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"Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны были обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и Трампом. Вот почему я сказал, что не могу понять, где справедливость относительно Украины", — отметил Президент.

Он пришел, что Украина передала оружие, но не получила гарантированную безопасность.

"Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. И можете ли вы, я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой "зонтик безопасности" или что-то подобное, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто не может мне сказать. Поэтому это мои аргументы", — добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не требует возвращения ядерного оружия, но нуждается во вступлении в НАТО для обеспечения своей защиты от российской агрессии.

"Мы отдали, но ничего не получили вместо этого. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодняшний день у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", — заявил Президент.

Ранее мы писали, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что будущее Украины в Альянсе уже определено. По его словам, курс Украины на членство в НАТО необратим.

Напомним, Президент Владимир Зеленский убежден, что на практике Украина уже является членом Североатлантического Альянса. Он отметил, что украинские военные держат фронт с оружием, которое прислали со всего мира.