Зеленский рассказал, почему Украина не подписала соглашение с Венгрией

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Двусторонний документ с Венгрией не подписан, поскольку он не предусматривает поддержки от Будапешта относительно членства Украины в НАТО. Для Украины это важнейший пункт.

Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил Владимир Зеленский, на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

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Президент отметил, что двустороннее соглашение должно учитывать интересы и Украины, и Венгрии.

"Обе стороны. Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодняшний день нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так, как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", — отметил Зеленский.

Президент также заявил, что Украина поддерживает членство Венгрии в Европейском Союзе и НАТО и в ответ ждет то же самое.

"Если вы меня спросите о любом вопросе об украинском отношении к Венгрии, то вы получите быстрый ответ. Мы готовы на все, чтобы между нами не было вопросов. Но если на любом украинском вопросе у венгерской стороны есть вопросы, то я считаю, что это не правильно", — сказал президент.

Зеленский добавил, что двустороннее соглашение — это подтверждение уважения друг к другу.

Напомним, Германия предложила Украине альтернативу НАТО — "нейтральный" статус по примеру Финляндии.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина в свое время отказалась от ядерного оружия, поэтому для него важно вступить в НАТО.