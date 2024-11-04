Вступ України в НАТО — Німеччина пропонує альтернативу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Німеччина пропонує Україні "нейтральний" статус за аналогією з Фінляндією, як альтернативи членству в НАТО. Ця ідея розглядається як можливий шлях до мирних переговорів з Росією.

Про це повідомляє видання Politico у понеділок, 4 листопада.

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У Німеччині все частіше обговорюють питання про нейтральну Україну за зразком Фінляндії часів Холодної війни, яка не відносилася ні до НАТО, ні до Варшавського договору.

Зазначається, що це єдиний спосіб переконати Путіна вести мирні переговори. Утім, проти такого сценарію виступає сама Фінляндія, яка нещодавно приєдналася до НАТО.

"Не в наших інтересах відновлювати будь-які штучні сфери інтересів. Модель нейтралітету Фінляндії часів холодної війни належить до періоду історії, від якого давно варто було звільнитися", — заявив фінський посол у Берліні Кай Зауер.

Нагадаємо, Україна та Угорщина готують двосторонній документ, покликаний подолати непорозуміння у відносинах. Зокрема, він стосується і дискусій щодо вступу України до НАТО.

Раніше прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що ідею приєднання до Альянсу підтримує більшість країн-членів.