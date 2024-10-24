У Зеленського відреагували на статтю Politico, де йшлося про країни-противники вступу України до НАТО

Прессекретар президента Сергій Никифоров. Фото: ОП

Інформація про те, що сім країн виступають проти запрошення України до НАТО — це чутки. Ідею приєднання до Альянсу підтримує більшість країн-членів.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, пише РБК-Україна.

Читайте також:

Реакція ОП на статтю Politico

Никифоров зазначив, що чутки щодо противників поширюють ті, хто прагне створити враження, ніби вступ України не має підтримки серед членів Альянсу.

За його словами, ідею запрошення України підтримує більшість країн-членів НАТО, а з іншими ведеться активна адвокаційна робота.

Никифоров підкреслив, що запрошення до НАТО є ключовою частиною Плану перемоги Володимира Зеленського і шляхом до справедливого миру.

"Запрошення — це перший пункт Плану перемоги Президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО", — заявив він.

Про що йшлося у матеріалі Politico

Видання Politico, посилаючись на чотирьох американських чиновників та дипломатів НАТО, повідомило, що сім країн, зокрема США та Німеччина, нібито виступають проти запрошення України до Альянсу. Серед інших "противників" згадуються Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

Однак офіційні особи підкреслюють, що США і Німеччина не виключають можливого вступу України до НАТО.

Раніше Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що майбутнє України в Альянсі вже визначене. За його словами, курс України на членство в НАТО є незворотним.

А Президент Володимир Зеленський переконаний, що на практиці Україна вже є членом Північноатлантичного Альянсу. Він зазначив, що українські військові тримають фронт зі зброєю, яку надіслали з усього світу.