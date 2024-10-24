У Зеленского отреагировали на статью Politico, где речь шла о странах-противниках вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Фото: ОП

Информация о том, что семь стран выступают против приглашения Украины в НАТО, — это слухи. Идею присоединения к Альянсу поддерживает большинство стран-членов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет РБК-Украина.

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Никифоров отметил, что слухи противников распространяют те, кто стремится создать впечатление, будто вступление Украины не имеет поддержки среди членов Альянса.

По его словам, идею приглашения Украины поддерживают большинство стран-членов НАТО, а с другими ведется активная адвокационная работа.

Никифоров подчеркнул, что приглашение в НАТО является ключевой частью Плана победы Владимира Зеленского и путем справедливого мира.

"Приглашение — это первый пункт Плана победы Президента Украины и надежный путь к справедливому и длительному миру. Владимир Зеленский представил план международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины в НАТО", — заявил он.

О чем говорилось в материале Politico

Издание Politico, ссылаясь на четырех американских чиновников и дипломатов НАТО, сообщило, что семь стран, включая США и Германию, якобы выступают против приглашения Украины в Альянс. Среди других "противников" упоминаются Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

Однако официальные лица подчеркивают, что США и Германия не исключают возможного вступления Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что будущее Украины в Альянсе уже определено. По его словам, курс Украины на членство в НАТО необратим.

Президент Зеленский убежден, что на практике Украина уже является членом Североатлантического Альянса. Он отметил, что украинские военные держат фронт с оружием, которое прислали со всего мира.