Україна готує двосторонню угоду з Угорщиною

Володимир Зеленський та Віктор Орбан. Ілюстративне фото: REUTERS

Україна та Угорщина готують двосторонній документ, покликаний подолати непорозуміння у відносинах. Зокрема, він стосується і дискусій щодо вступу України до НАТО .

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на Закарпатті у четвер, 31 жовтня.

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"Сьогодні готується двосторонній документ. Ми б дуже хотіли мати двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там багато. Прибрати непорозуміння чи якісь виклики сьогодення, майбутнього і історичні, і минулого. Щоб не порушувати питання меншин", — сказав він.

Зеленський уточнив, що частина цього документа стосується також вступу України до НАТО, а саме є прохання не блокувати запрошення України.

"Ми дуже хотіли б, щоб Угорщина не блокувала навіть такий пункт. Для нас це важливо", — зазначив президент.

Український лідер наголосив, що Угорщина є однією із країн, яка може частково блокувати План перемоги.

Раніше Зеленський анонсував масове повернення українських біженців із-за кордону. Він пояснив, чому це може статися.

Крім того, Польща відмовила Україні у передачі літаків МіГ і утрималася від збивання російських цілей, які летять у її напрямку.