Генсек НАТО Марк Рютте виступить із заявою про війська Північної Кореї в Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

У НАТО анонсували заяву генсека Марка Рютте. Він говоритиме про війська Північної Кореї у Росії.

Про це повідомила пресслужба НАТО у неділю, 27 жовтня.

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У НАТО повідомили, що 28 жовтня делегація високого рівня з Південної Кореї ознайомить Північноатлантичну раду з питанням розгортання військ КНДР на території Росії.

Посли країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, у тому числі з Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея, запрошені взяти участь у заході.

Після засідання Рютте зробить заяву для представників ЗМІ. Це відбудеться о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями солдати з Північної Кореї можуть опинитися на полі бою проти України.

Також видання NYT писало, що тисячі військових КНДР вже приїхали до Росії. Очікується, що вони підтримуватимуть загарбників під час контрнаступу в Курській області.