Генсек НАТО Марк Рютте выступит с заявлением о войсках Северной Кореи в России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

В НАТО анонсировали заявление генсека Марка Рютта. Он будет говорить о войсках Северной Кореи в России.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО в воскресенье, 27 октября.

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В НАТО сообщили, что 28 октября делегация высокого уровня из Южной Кореи ознакомит Североатлантический совет с вопросом развертывания войск КНДР на территории России.

Послы стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Австралию, Японию, Новую Зеландию и Республику Корею, приглашены принять участие в мероприятии.

После заседания Рютте сделает заявление для представителей СМИ. Это произойдет в 13:00 по Киеву.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни солдаты из Северной Кореи могут оказаться на поле боя против Украины.

Также издание NYT писало, что тысячи военных КНДР уже приехали в Россию. Ожидается, что они будут поддерживать захватчиков во время контрнаступления в Курской области.