Украина готовит двустороннее соглашение с Венгрией

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Иллюстративное фото: REUTERS

Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, призванный преодолеть недоразумения в отношениях. В частности, он касается и дискуссий о вступлении Украины в НАТО.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Закарпатье в четверг, 31 октября.

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"Сегодня готовится двусторонний документ. Мы бы очень хотели иметь двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там много. Убрать недоразумения или какие-то вызовы настоящего, будущего и исторические, и прошлого. Чтобы не поднимать вопрос меньшинств", — сказал он.

Зеленский уточнил, что часть этого документа касается также вступления Украины в НАТО, а именно просьба не блокировать приглашение Украины.

"Мы бы очень хотели, чтобы Венгрия не блокировала даже такой пункт. Для нас это важно", — отметил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что Венгрия — одна из стран, которая может частично блокировать План победы.

Ранее Зеленский анонсировал массовый возврат украинских беженцев из-за границы. Он объяснил, почему это может произойти.

Кроме того, Польша отказала Украине в передаче самолетов МиГ и воздержалась от сбивания российских целей, которые летят в ее направлении.