Зеленський назвав причину, через яку українці повернуться додому

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікується масове повернення українських громадян з інших країн. Причиною цього стане припинення соціальної підтримки для біженців.

Про це український лідер сказав під час пресконференції на Закарпатті у четвер, 31 жовтня.

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Повернення біженців в Україну

За словами президента, повернення українців через припинення соцдопомоги за кордоном не є частиною плану. Водночас насправді не всіх українців "дуже раді бачити" в інших країнах, а лише тих, хто працевлаштувався.

"Відповідні країни та їхні лідери хочуть, щоб лишилися ті українці, які там працюють. Водночас вони шукають способи, як змусити повернутися в Україну тих українців, які не працюють. Це також факт", — сказав Зеленський.

Він навів у приклад Німеччину, в якій наразі перебувають понад 1,1 мільйона українців, з них щонайменше 300 тисяч ніде не працюють та навіть не намагаються знайти роботу. Український лідер зазначив, що таких людей по всій Європі налічується велика кількість.

На його думку, значна частина цих людей повернеться, коли країни перестануть надавати соціальні виплати і підтримку. Але є й певний відсоток українців, які просто чекають повернення після завершення війни.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна хотіла отримати літаки МІГ від Польщі, але там відмовили.

Крім того, президент дорікнув країнам-партнерам за розголошення конфіденційної інформації щодо прохання надати ракети Tomahawk.