Литвин прокоментував запрошення Telegram-каналів до Зеленського

Радник із питань комунікацій Президента України Дмитро Литвин. Фото: detector.media

Радник із питань комунікацій Президента України Дмитро Литвин прокоментував запрошення адміністраторів Telegram-каналів на "офреку". Він зазначив, що вони були присутні один раз.

Про це Дмитро Литвин сказав у подкасті "Медіуми".

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За словами Литвина, Лачена і "Труху" запросили один раз. Тоді була негативна реакція на "Труху", що вони сидять поруч із професійними журналістами. Радник Зеленського зазначив, що до Лачена претензій не було, оскільки він старається бути патріотичним.

Литвин вважає, що з Telegram-каналами — це окрема історія і було помилкою змішувати їх із професійними журналістами та з фаховими медіа.

"Telegram-канали — це окремий світ і треба з ним окремо працювати, якщо треба. Журналісти — це окремий світ, який має бути теж окремо. Я намагаюся тримати певне розуміння з певними Telegram-каналами, але хочу підкреслити, що я з анонімними не спілкуюсь і не планую. Якщо є питання у людей, у яких аудиторія 1,5 мільйона, то чому ні, треба тоді з цими людьми також мати певне розуміння. І якщо це людина, яка каже: я є, мене всі знають, якщо що, то звертайтесь — чому з такою людиною не спілкуватися?" — наголосив він.

Радник із питань комунікацій Президента України розповів, що з "Трухою" в нього жодних відносин немає. Однак він вважає, що певний контакт треба налагодити, щоб хоча б зрозуміти, хто ці люди та що вони роблять.

Нагадаємо, у Telegram запустили офіційний чат-бот Transparency Reports, який забезпечує користувачів доступом до звітів про прозорість платформи.

Також державним установам заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.