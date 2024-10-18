Стали відомі умови, за яких в Україні не заборонять Telegram

Telegram у смартфоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що про повну заборону Telegram в Україні не йдеться. При цьому продовжується пошук способів регулювання його роботи.

Про це повідомили на сайті Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у п'ятницю, 18 жовтня.

Читайте також:

Telegram не заборонятимуть

Ольга Герасим'юк повідомила, що існують способи регулювання роботи Telegram в Україні. Зокрема, вона порушила наступні теми:

наскільки активною є реєстрація онлайн-медіа, зокрема акаунтів на цифрових платформах;

особливий порядок доступу до Telegram у Національній раді, що введений відповідно до рекомендації Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО;

можливості регулятора завдяки спеціальній програмі, яка відокремлена від внутрішньої мережі, моніторити медіа в телеграмі;

наявні законодавчі ініціативи щодо повного обмеження Telegram на території України;

співпраця з європейськими партнерами в контексті імплементації європейського Закону про цифрові послуги (DSA), необхідність підпадання Telegram під його дію.

Герасим’юк також відповіла на запитання, чи допустимо вважати прагнення регулювати Telegram наступом на свободу слова.

"У нас всі спроби захистити щось у межах національної безпеки — а ми пам’ятаємо, що живемо під час війни — називають наступом на свободу слова. Не буде наступом на свободу слова регуляція і можливість комунікувати із платформою в разі грубого порушення нею законів країни, в якій ми живемо. Особливо у воєнний час", — наголосила вона.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді запровадили нові положення щодо використання Telegram у локальній мережі. Вони стосуються кібербезпеки.

Також питання заборони Telegram через загрозу передачі даних до Росії обговорювали на засіданні Полтавської обласної ради.