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У Раді обмежили використання Telegram та запровадили правила для держслужбовців

7 жовтня 2024 13:08
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Використання Telegram обмежили у Верховній Раді, — Юрчишин
Застосунок Telegram. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Верховній Раді запровадили нові положення щодо використання Telegram у локальній мережі. Вони стосуються кібербезпеки.

Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у понеділок, 7 жовтня.

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Юрчишин наголосив, що отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради. 

Заборона Телеграм в Україні
Розпорядження від апарату ВР. Фото: Ярослав Юрчишин.

Нові правила передбачають: 

  • обов’язкову двофакторну авторизацію та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;
  • заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;
  • заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;
  • блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу;
У Верховній Раді заборонили Telegram
Політика використання Telegram у Верховній Раді. Фото: Ярослав Юрчишин. 

Нардеп зазначив, що такі заходи безпеки є цілком логічними.

"На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики", — додав Юрчишин.

Він підкреслив, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях. 

Нагадаємо, 20 вересня під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було ухвалено рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. 

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив обмеження використання Telegram в Україні в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Він наголосив, що рішення стосується лише листування та пересилання документів через застосунок.

Верховна Рада РНБО соцмережі Ярослав Юрчишин Telegram кібербезпека

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