Використання Telegram обмежили у Верховній Раді, — Юрчишин

У Раді обмежили використання Telegram та запровадили правила для держслужбовців
У Верховній Раді запровадили нові положення щодо використання Telegram у локальній мережі. Вони стосуються кібербезпеки.
Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у понеділок, 7 жовтня.
Нові правила використання Telegram у Раді
Юрчишин наголосив, що отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради.
Нові правила передбачають:
- обов’язкову двофакторну авторизацію та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;
- заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;
- заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;
- блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу;
Нардеп зазначив, що такі заходи безпеки є цілком логічними.
"На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики", — додав Юрчишин.
Він підкреслив, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях.
Нагадаємо, 20 вересня під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було ухвалено рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив обмеження використання Telegram в Україні в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Він наголосив, що рішення стосується лише листування та пересилання документів через застосунок.
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