Использование Telegram ограничили в Верховной Раде, — Юрчишин

В Раде ограничили использование Telegram и ввели правила для госслужащих
В Верховной Раде были введены новые положения по использованию Telegram в локальной сети. Они касаются кибербезопасности.
Об этом сообщил председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин в понедельник, 7 октября.
Новые правила использования Telegram в Раде
Юрчишин подчеркнул, что получил распоряжение от аппарата ВР с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети.
Новые правила предусматривают:
- обязательную двухфакторную авторизацию и отмену синхронизации контактов. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, если оставляете его без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к вашему аккаунту;
- запрет на передачу данных, используемых в работе, а также запрет на служебную коммуникацию в Telegram;
- запрещено устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности;
- блокировка работы мессенджера происходит с помощью технических и программных средств, производится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису;
Нардеп отметил, что такие меры безопасности вполне логичны.
"К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Этим распоряжением мы минимизируем риски", — добавил Юрчишин.
Он подчеркнул, что это касается работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях.
Напомним, 20 сентября на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил ограничение использования Telegram в Украине в органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что решение касается только переписки и пересылки документов через приложение.
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