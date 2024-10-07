Использование Telegram ограничили в Верховной Раде, — Юрчишин

Приложение Telegram. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде были введены новые положения по использованию Telegram в локальной сети. Они касаются кибербезопасности.

Об этом сообщил председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин в понедельник, 7 октября.

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Юрчишин подчеркнул, что получил распоряжение от аппарата ВР с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети.

Распоряжение от аппарата ВР. Фото: Ярослав Юрчишин.

Новые правила предусматривают:

обязательную двухфакторную авторизацию и отмену синхронизации контактов. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, если оставляете его без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к вашему аккаунту;

запрет на передачу данных, используемых в работе, а также запрет на служебную коммуникацию в Telegram;

запрещено устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности;

блокировка работы мессенджера происходит с помощью технических и программных средств, производится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису;

Политика использования Telegram в Верховной Раде. Фото: Ярослав Юрчишин.

Нардеп отметил, что такие меры безопасности вполне логичны.

"К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Этим распоряжением мы минимизируем риски", — добавил Юрчишин.

Он подчеркнул, что это касается работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях.

Напомним, 20 сентября на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил ограничение использования Telegram в Украине в органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что решение касается только переписки и пересылки документов через приложение.