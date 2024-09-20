Обмеження використання Telegram в Україні — Коваленко пояснив деталі

Застосунок Telegram. Фото: Новини.LIVE

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив обмеження використання Telegram в Україні в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Він наголосив, що рішення стосується лише листування та пересилання документів через застосунок.

Про це Андрій Коваленко написав у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

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"Додатково уточню: рішення стосується лише переписки і пересилання документів через месенджер", — наголосив Коваленко.

За його словами, рішення не забороняє державним органам, військовим формуванням та іншим вести офіційні канали в Telegram. Коваленко наголосив, що цього не стосується.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 вересня під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було прийнято рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Йдеться про службові пристрої.

Раніше військовослужбовець ЗСУ заявив, що в його бригаді Telegram для службових цілей не використовується. Цей месенджер тільки для просування публічної інформації.