Ограничения использования Telegram в Украине — Коваленко объяснил детали

Приложение Telegram. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил ограничение использования Telegram в Украине в органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что решение касается только переписки и пересылки документов через приложение.

Об этом Андрей Коваленко написал в Telegram в пятницу, 20 сентября.

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"Дополнительно уточню: решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, решение не запрещает государственным органам, военным формированиям и другим вести официальные каналы в Telegram. Коваленко подчеркнул, что этого не касается.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, 20 сентября на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры. Речь идет о служебных устройствах.

Ранее военнослужащий ВСУ заявил, что в его бригаде Telegram для служебных целей не используется. Этот мессенджер только для продвижения публичной информации.