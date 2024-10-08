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На Полтавщині хочуть заборонити Telegram — що відомо

8 жовтня 2024 16:48
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Депутати хочуть заблокувати Telegram на Полтавщині
Застосунок Telegram. Фото: Новини.LIVE
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

На засіданні Полтавської обласної ради обговорювали питання заборони Telegram через загрозу передачі даних до Росії. Депутати одноголосно рекомендували заблокувати месенджер.

Про це йшлося на засіданні депутатської комісії з питань регламенту Полтавської обласної ради.

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Депутати рекомендували заблокувати Telegram на Полтавщині

Повідомляється, що у Полтавській обласній раді розпочали підготовку до голосування за заборону Telegrama в регіоні. На засідання комісія розглянула  питання "Про заборону використання Telegram".

Один із депутатів зауважив, що йому довелося зареєструватися через Telegram, щоб потрапити до Державного аграрного реєстру. Посадовців обурює те, що сервери Telegram розташовані в Санкт-Петербурзі, а отже, за їхніми словами, існує ризик передачі інформації в Росію.

Посилаючись на розʼяснення спецслужб України, депутати одноголосно рекомендували заборонити месенджер на Полтавщині. Це питання мають розглянути на сесійному засіданні.

Нагадаємо, під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки було ухвалено рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. 

Згодом у Верховній Раді запровадили нові положення щодо використання Telegram у локальній мережі. Вони стосуються кібербезпеки.

Telegram Полтава Полтавська область місцеві депутати застосунок

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