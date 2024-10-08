Депутаты хотят заблокировать Telegram в Полтавской области

Приложение Telegram. Фото: Новини.LIVE

На заседании Полтавского областного совета обсуждался вопрос запрета Telegram из-за угрозы передачи данных в Россию. Депутаты единогласно рекомендовали заблокировать мессенджер.

Об этом шла речь на заседании депутатской комиссии по вопросам регламента Полтавского областного совета.

Читайте также:

Депутаты рекомендовали заблокировать Telegram в Полтавской области

Сообщается, что в Полтавском областном совете начали подготовку к голосованию за запрет Telegrama в регионе. На заседание комиссия рассмотрела вопрос "О запрете использования Telegram".

Один из депутатов отметил, что ему пришлось зарегистрироваться через Telegram, чтобы попасть в Государственный аграрный реестр. Чиновников возмущает то, что серверы Telegram расположены в Санкт-Петербурге, а значит, по их словам, существует риск передачи информации в Россию.

Ссылаясь на разъяснения спецслужб Украины, депутаты единогласно рекомендовали запретить мессенджер на Полтавщине. Этот вопрос должны рассмотреть на сессионном заседании.

Напомним, во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры.

Затем в Верховной Раде ввели новые положения по использованию Telegram в локальной сети. Они касаются кибербезопасности.