У Telegram запустили бот з інформацією про кількість розкритих даних

Месенджер Telegram. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Telegram з'явився офіційний чат-бот Transparency Reports. Він надає користувачам доступ до звітів про прозорість платформи.

Про це повідомило видання MediaSapiens у середу, 16 жовтня.

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Кількість розкритих даних користувачів

За допомогою цього сервісу можна дізнатися, скільки даних користувачів було розкрито за запитом державних органів різних країн.

Кожен користувач має можливість отримати інформацію про країну, в якій зареєстровано його обліковий запис, за номером телефону.

Чат-бот Transparency Reports показав, що з 1 січня до 30 вересня 2024 року компанія Telegram не отримувала жодних запитів від української влади, що свідчить про відсутність взаємодії у зазначений період.

Скриншот чат-боту. Фото: MediaSapiens

Раніше ми писали, що у Верховній Раді запровадили нові положення щодо використання Telegram у локальній мережі. Вони стосуються кібербезпеки.

Також питання заборони Telegram через загрозу передачі даних до Росії обговорювали на засіданні Полтавської обласної ради.