В Telegram запустили бот с информацией о количестве раскрытых данных

Мессенджер Telegram. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Telegram появился официальный чат-бот Transparency Reports. Он предоставляет пользователям доступ к отчетам о прозрачности платформы.

Об этом сообщило издание MediaSapiens в среду, 16 октября.

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Количество раскрытых данных пользователей

С помощью этого сервиса можно узнать, сколько данных пользователей было раскрыто по запросу государственных органов разных стран.

Каждый пользователь имеет возможность получить информацию о стране, в которой зарегистрирована его учетная запись, по номеру телефона.

Чат-бот Transparency Reports показал, что с 1 января по 30 сентября 2024 года компания Telegram не получала никаких запросов от украинских властей, что свидетельствует об отсутствии взаимодействия в указанный период.

Скриншот чат-бота. Фото: MediaSapiens

Ранее мы писали, что в Верховной Раде ввели новые положения по использованию Telegram в локальной сети. Они касаются кибербезопасности.

Также вопрос запрета Telegram из-за угрозы передачи данных в Россию обсуждали на заседании Полтавского областного совета.