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Стали известны условия, при которых в Украине не запретят Telegram

18 октября 2024 17:22
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Стали известны условия, при которых в Украине не запретят Telegram
Telegram в смартфоне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что о полном запрете Telegram в Украине речь не идет. При этом продолжается поиск способов регулирования его работы.

Об этом сообщили на сайте Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию в пятницу, 18 октября.

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Ольга Герасимьюк сообщила, что существуют способы регулирования работы Telegram в Украине. В частности, она подняла следующие темы:

  • насколько активна регистрация онлайн-медиа, в частности аккаунтов на цифровых платформах;
  • особый порядок доступа к Telegram в Национальном совете, введенный в соответствии с рекомендацией Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО;
  • возможности регулятора благодаря специальной программе, отделенной от внутренней сети, мониторить медиа в телеграмме;
  • имеющиеся законодательные инициативы по полному ограничению Telegram на территории Украины;
  • сотрудничество с европейскими партнерами в контексте имплементации европейского Закона о цифровых услугах (DSA), необходимость подпадания Telegram под его действие.

Герасимьюк также ответила на вопрос, допустимо ли считать стремление регулировать Telegram наступлением на свободу слова.

"У нас все попытки защитить что-то в рамках национальной безопасности - а мы помним, что живем во время войны — называют наступлением на свободу слова. Не будет наступлением на свободу слова регуляция и возможность коммуникировать с платформой в случае грубого нарушения ею законов страны, в которой мы живем. Особенно в военное время", — подчеркнула она.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде ввели новые положения по использованию Telegram в локальной сети. Они касаются кибербезопасности.

Также вопрос запрета Telegram из-за угрозы передачи данных в Россию обсуждали на заседании Полтавского областного совета.

Украина соцсети технологии запрет Telegram

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