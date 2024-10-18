Стали известны условия, при которых в Украине не запретят Telegram

Telegram в смартфоне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что о полном запрете Telegram в Украине речь не идет. При этом продолжается поиск способов регулирования его работы.

Об этом сообщили на сайте Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию в пятницу, 18 октября.

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Ольга Герасимьюк сообщила, что существуют способы регулирования работы Telegram в Украине. В частности, она подняла следующие темы:

насколько активна регистрация онлайн-медиа, в частности аккаунтов на цифровых платформах;

особый порядок доступа к Telegram в Национальном совете, введенный в соответствии с рекомендацией Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО;

возможности регулятора благодаря специальной программе, отделенной от внутренней сети, мониторить медиа в телеграмме;

имеющиеся законодательные инициативы по полному ограничению Telegram на территории Украины;

сотрудничество с европейскими партнерами в контексте имплементации европейского Закона о цифровых услугах (DSA), необходимость подпадания Telegram под его действие.

Герасимьюк также ответила на вопрос, допустимо ли считать стремление регулировать Telegram наступлением на свободу слова.

"У нас все попытки защитить что-то в рамках национальной безопасности - а мы помним, что живем во время войны — называют наступлением на свободу слова. Не будет наступлением на свободу слова регуляция и возможность коммуникировать с платформой в случае грубого нарушения ею законов страны, в которой мы живем. Особенно в военное время", — подчеркнула она.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде ввели новые положения по использованию Telegram в локальной сети. Они касаются кибербезопасности.

Также вопрос запрета Telegram из-за угрозы передачи данных в Россию обсуждали на заседании Полтавского областного совета.