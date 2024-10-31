Литвин прокомментировал приглашение Telegram-каналов к Зеленскому

Советник по вопросам коммуникаций Президента Украины Дмитрий Литвин. Фото: detector.media

Советник по коммуникациям Президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал приглашение администраторов Telegram-каналов на "офрек". Он отметил, что они присутствовали один раз.

Об этом Дмитрий Литвин сказал в подкасте "Медиумы".

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По словам Литвина, Лачена и "Труху" пригласили один раз. Тогда была негативная реакция на "Труху", что они сидят рядом с профессиональными журналистами. Советник Зеленского отметил, что к Лачену претензий не было, поскольку он старается быть патриотичным.

Литвин считает, что с Telegram-каналами — это отдельная история, и было ошибкой смешивать их с профессиональными журналистами и с профессиональными медиа.

"Telegram-каналы — это отдельный мир, и надо с ним отдельно работать, если надо. Журналисты — это отдельный мир, который должен быть тоже отдельно. Я стараюсь держать определенное понимание с определенными Telegram-каналами, но хочу подчеркнуть, что я с анонимными не общаюсь и не планирую. Если есть вопросы у людей, у которых аудитория 1,5 миллиона, то почему нет, надо тогда с этими людьми также иметь определенное понимание. И если это человек, который говорит: я есть, меня все знают, если что, то обращайтесь — почему с таким человеком не общаться?" — подчеркнул он.

Советник по вопросам коммуникаций Президента Украины рассказал, что с "Трухой" у него никаких отношений нет. Однако он считает, что определенный контакт нужно наладить, чтобы хотя бы понять, кто эти люди и что они делают.

Напомним, в Telegram запустили официальный чат-бот Transparency Reports, обеспечивающий пользователям доступ к отчетам о прозрачности платформы.

Также государственным учреждениям запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.