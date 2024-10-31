Зеленский назвал причину, по которой украинцы вернутся домой

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидается массовый возврат украинских граждан из других стран. Причиной этого станет прекращение социальной поддержки для беженцев.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции на Закарпатье в четверг, 31 октября.

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По словам президента, возвращение украинцев из-за прекращения соцпомощи за границей не является частью плана. В то же время на самом деле не всех украинцев "очень рады видеть" в других странах, а только трудоустроившихся.

"Соответствующие страны и их лидеры хотят, чтобы остались те украинцы, которые там работают. В то же время они ищут способы, как заставить вернуться в Украину неработающих украинцев. Это тоже факт", — сказал Зеленский.

Он привел в пример Германию, в которой сейчас находятся более 1,1 миллиона украинцев, из них по меньшей мере 300 тысяч нигде не работают и даже не пытаются найти работу. Украинский лидер отметил, что таких людей по всей Европе насчитывается большое количество.

По его мнению, значительная часть этих людей вернется, когда страны перестанут оказывать социальные выплаты и поддержку. Но есть и определенный процент украинцев, которые просто ждут возвращения после войны.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина хотела получить самолеты МИГ от Польши, но там было отказано.

Кроме того, президент упрекнул страны-партнеры в разглашении конфиденциальной информации о просьбе предоставить ракеты Tomahawk.